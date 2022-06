Dua Lipa a failli tout plaquer à cause des trolls

Dua Lipa aborde son expérience en cyberintimidation et explique avoir failli tout quitter à cause des trolls, révélant être la cible de railleries depuis longtemps.

«Il y a eu des moments de doutes, même si ce n'était vraiment pas juste (...). Les réseaux sociaux fonctionnent avec cette devise toxique de qui pourra faire rire les gens aux dépens des autres. Maintenant, ça ne me dérange plus. » - Dua Lipa à The Sun.

Dua Lipa, maintenant l'une des plus grandes stars de la pop à 26 ans, célébrait par ailleurs récemment le 21e anniversaire de sa soeur Rina, proposant pour l'occasion une série de photos qui n'a pas manqué de faire réagir ses fans!

