Drew Barrymore: pas de relation sexuelle depuis 2016

«À près de 48 ans. j'ai des sentiments très différents de ceux que j'avais en grandissant. Je n'avais pas de parents modèles et je me suis engagée avec les gens de manière adulte depuis mon plus jeune âge! Je cherchais de la compagnie! Validation! Excitation! Plaisir! Hédonisme! (...) Après deux enfants et une séparation d'avec leur père qui m'a rendue prudente, j'ai eu le plaisir de me concentrer sur l'amour pour moi et mes deux filles. Je sais que cela n'inclut pas un homme. (...) Je me suis rendue compte qu'en travaillant avec mon thérapeute, il a dit: "Le sexe n'est pas de l'amour! C'est l'expression de l'amour." J'ai cherché toute ma vie pour avoir des mots comme ça pour m'aider à comprendre (...) Et depuis que je suis entrée dans la vie de mère célibataire, je n'ai jamais été en mesure d'avoir une relation intime», lance Barrymore.

Elle ajoute ne pas être fermée à l'amour et à la sexualité, mais pour l'instant Drew se concentre sur elle-même et sa famille.

Vous aimerez aussi: