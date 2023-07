Denise Bombardier: 5 moments qui ont marqué sa carrière

1. L'entrevue mémorable avec Lucien Bouchard

L'un des moments les plus mémorables de sa carrière a été son entrevue avec Lucien Bouchard lors de la première de son émission d'entrevues Raison passion.

L'interview a été réalisée après que Bouchard ait démissionné de son poste de ministre et fondé le Bloc québécois. L'intensité et la complicité entre les deux personnalités étaient palpables, et l'interview a captivé le public.