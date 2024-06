Denis Lévesque livre de rares confidences sur sa vie amoureuse

Il a parlé de leurs débuts, pendant qu'elle faisait des chroniques à son émission à LCN, les gens lui écrivaient pour savoir s'ils étaient ensemble.

«À la fin de la saison, je savais qu'il se passait quelque chose et je pense qu'elle le savait aussi. Pis je me suis dis: "Si j'avance pas mon pion d'une case, peut-être qu'au retour, elle aura un chum et peut-être que je rencontrai quelque cet été". Alors, je l'ai invité à souper.»