Découvrez l'entreprise fleurissante de Nico Racicot de STAT

Lancée officiellement en 2024, Club Savon est une petite entreprise locale fondée par Nico lui-même. Bien que le projet ait vu le jour récemment, l’acteur confie qu’il fabrique des savons depuis plusieurs années déjà, entrainé par une véritable passion pour l’artisanat et les produits faits à la main.

Sur le site de Club Savon, on découvre un univers soigné, simple et authentique, à l’image de son créateur. Nico est non seulement l’âme du projet, mais aussi les mains derrière chaque création.