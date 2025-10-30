Passer au contenu principal
Citrouilles, fantômes et squelettes: voyez les décorations d'Halloween des stars

Encore une fois cette année, de nombreuses vedettes ont décoré leur espace pour l'Halloween. D'une simple citrouille colorée aux grandes structures extérieures illuminées en passant par les zombies terrifiants, il y en a pour tous les goûts! 

Voici les décorations d'Halloween 2025 des stars québécoises et internationales:

Patricia Paquin

Lorsqu'il y a une flèche blanche à droite d'une publication Instagram, c'est qu'il s'agit d'un carrousel. Utilisez la pour faire défiler les images!

Kim Kardashian

Hailey Bieber

© Hailey Bieber/Instagram

Jillian Harris (The Bachelor, The Bachelorette)

Martha Stewart

Meghan Markle et le prince Harry

