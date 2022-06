«Elvis»: Austin Butler a perdu sa mère au même âge qu’Elvis Presley

L'interprète du King dans Elvis s'est avéré étonné par quelques coïncidences entre la vie de son personnage et la sienne!

Austin Butler s'est dit sous le choc d'apprendre qu'Elvis Presley, qu'il interprète dans le film Elvis, avait perdu sa mère à l'âge de 23 ans, tout comme lui.

«Sa mère est morte quand il avait 23 ans, et ma mère est décédée quand j'avais 23 ans. Quand j'ai appris ça, ça a été l'une de ces choses qui vous donnent des frissons, et je me suis dit: ok, je peux connecter avec ça.» - Austin Butler à GQ.

Elvis, de Baz Luhrmann (Moulin Rouge!, Romeo+Juliette, etc.) et mettant aussi en vedette Tom Hanks et Olivia Dejonge, débarque en salles le 24 juin.

Le film reçoit des critiques mitigées, mais s'avère encensée par la famille de Presley.

Vous aimerez aussi: