Debbie Lynch-White se dévoile dans une tenue transparente, en voyage à Rome

Debbie Lynch-White était de passage au balado de Marie-Claude Barrette, cette semaine.

À travers leur discussion franche et profonde sur plusieurs sujets, la comédienne s'est ouvert sur son poids. Sportive et bien dans son corps, la célèbre blonde a toutefois connu une période où elle ne se sentait plus bien.

C'était à la suite d'une perte de poids rapide pour son rôle dans le film La Bolduc. Voici ce qu'a confié Debbie Lynch-White à ce sujet!

Recommandé pour vous :