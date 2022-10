Debbie Lynch-White reprend un succès d'Alicia Keys et nous donne des frissons!

Debbie Lynch-White illumine cette journée pluvieuse avec une toute nouvelle vidéo d'elle qui chante!

La comédienne a dévoilé une toute nouvelle vidéo dans laquelle elle reprend la chanson No One d'Alicia Keys. Elle s'accompagne au piano et s'approprie complètement le populaire succès avec sa voix puissante.

Voici la version de Debbie Lynch-White de la pièce sortie en 2007 :