Ça vaut de l’or: David Beckham surpris à chanter un air de Mariah Carey dans sa cuisine

On craque pour David Beckham aujourd'hui!

Le sportif a été filmé à son insu par sa femme Victoria Beckham en train de pousser la note sur le succès All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey et les images sont virales.

En légende, l'ancienne Spice Girl a écrit : « David nous donne son meilleur Mariah. »

Voyez la vidéo comique en question ci-dessous :