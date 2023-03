Daniel Radcliffe va être papa pour la première fois

La nouvelle arrive alors que le couple, qui se fréquente depuis plus de dix ans, a récemment été photographié lors d'une sortie à New York, où l'on pouvait voir le baby bump d'Erin sous son coton ouaté à capuche noir.

La star de Harry Potter et Erin Darke sont ensemble depuis une décennie, après s'être rencontrés pour la première fois lors du tournage du drame Kill Your Darlings en 2013. Radcliffe et Darke se sont ensuite retrouvés sur le plateau de la comédie dramatique Don't Think Twice en 2016 et Darke est plus récemment apparue dans divers épisodes de la série comique de Radcliffe sur TBS, Miracle Workers.

Daniel Radcliffe, 33 ans et Erin, 38 ans, sont aux anges de la nouvelle et ont hâte d'être parents!