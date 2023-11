Quel couple d'Occupation Double vous ressemble le plus? Fred et Alicia répondent!

On a pu rencontrer les animateurs d'Occupation double Andalousie Alicia Moffet et Fred Robichaud après l'enregistrement de Les Vendredis OD et ils ont répondu à quelques questions croustifondantes comme on pourrait dire.

Écoutez la vidéo complète juste ici.

On leur a demandé à quel couple ils croient ressembler le plus et la réponse, bien que difficile à trouver fût Lara et Vincent, étonnant ? On a adoré la complicité entre les deux amoureux et les réponses assez comiques qu'ils nous ont donné.

Pour regarder Les Vendredis OD, ça se passe les vendredis à 18h30 sur Noovo et Noovo.ca.

Recommandé pour vous: