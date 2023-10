Découvrez les costumes d'Halloween des candidats d'OD Andalousie!

18 H 30 — OCCUPATION DOUBLE ANDALOUSIE

La soirée d'élimination - semaine 6



Ce dimanche soir, Céline et Sami ont la chance de partir au Maroc pour le voyage de la semaine, et ils se demandent si ça peut fonctionner dans la vraie vie. Pendant ce temps, un duo de chanceux aura aussi la chance de faire une activité au Maroc. Les candidats commencent à se poser des questions sur leurs relations. On sent que la différence d’âge entre Mia et Simon le dérange!

 

Suivi d'OD EXTRA



Alicia Moffet et Frédérick Robichaud vous dévoilent les secrets des derniers jours et vont à la rencontre de l’exclu de la semaine.

