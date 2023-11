La comédienne Éliane Gagnon aujourd'hui propriétaire d’une auberge

«Le nom de l’endroit est L’Auberge de la Gare, Station Soberlab, et il est situé à Sainte-Adèle. Nous sommes en plein développement du concept. J’ai d’abord fondé le volet Soberlab il y a six ans pour promouvoir la culture de la sobriété et inspirer les gens à adopter un mode de vie sobre. Maintenant, nous allons également offrir un volet Expérience avec des séjours à l’auberge. C’est une belle initiative qui s’adresse à des personnes qui choisissent de ne pas consommer ou qui sortent de thérapie et souhaitent maintenir leur sobriété», a-t-elle confié au 7 Jours.

D'ailleurs, Éliane travaille également à son troisième livre!

De biens beaux projets pour la comédienne, qui a le vent dans les voiles.