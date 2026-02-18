Vas-tu collaborer avec Katy Perry? Le fils de Justin Trudeau répond!

Début du contenu principal.
Xavier, le fils de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire Trudeau, a été interrogé sur une éventuelle collaboration avec Katy Perry, la nouvelle conjointe de son père.
Dans une vidéo publiée sur les médias sociaux de FoodReviewsNearMe où il goûte des biscuits, le jeune artiste a répondu franchement à la question.
Xavier a expliqué qu’il n’avait pas vraiment envisagé cette possibilité, mais qu’il serait tout à fait ouvert à collaborer avec sa belle-mère si l’occasion se présentait naturellement: «Je n’y ai pas vraiment pensé. Si ça vient naturellement, oui, bien sûr.»
Appuyez sur le bouton JOUER pour voir la vidéo.
Un peu plus loin dans la vidéo, Xavier Trudeau confie que, même si son père voyage encore beaucoup, ils se voient régulièrement: «C’était bien pire quand il était au pouvoir, il était tout le temps en déplacement. Mais bon, il voyage beaucoup. Je le vois assez souvent.»
En couple depuis plusieurs mois, Katy Perry et Justin Trudeau sembleraient filer le parfait amour. Selon une source citée par Entertainment Tonight, leur relation serait devenue très sérieuse. «Il la soutient et l’encourage, et elle se sent bien dans sa peau à ses côtés», a confié la source au magazine.
Xavier, qui fait de la musique sous le nom de scène Xav, compte déjà plusieurs singles à son actif, dont sa plus récente chanson, The Dive, lancée en octobre dernier.