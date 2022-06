Cœur de Pirate partage un moment de tendresse entre sa grande fille et son bébé

La maman a fait fondre nos cœurs en publiant une vidéo de sa fille Romy et son fils Arlo dans un moment de complicité. Cœur de Pirate a déposé la vidéo sur son compte Instagram.

Le moment entre frère et sœur est complètement charmant et plein de tendresse. On adore le regard de Romy, quand elle se tourne vers la caméra. Découvrez ces images dans l'extrait qui se trouve dans la vidéo en en-tête.

Cœur de Pirate sera par ailleurs en spectacle tout au long de l’été au Québec, au Canada, mais aussi en Europe, entre autres en France, en Belgique et en Suisse.

Recommandé pour vous: