Wow: un fan chilien de Coeur de Pirate avait toute une surprise pour la chanteuse!

L'autrice-compositrice-interprète a partagé sur Instagram plusieurs photos en coulisses pour souligner la fin de sa tournée. Il s'agit de tout un accomplissement pour la star et son équipe, qui ont donné 23 concerts en 5 semaines!

« On l’a fait. 23 concerts en 5 semaines. Plus un showcase avec Bravo. Je sais pas comment mais on l’a fait. J’adore mon équipe, les gens avec qui je travaille, les artistes etc. c’est vraiment des gens incroyables, et on est contents d’avoir pu tout donner. À plus ✌🏻 »