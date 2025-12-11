Clodine Desrochers retrouve ce chef de l'époque de Tout simplement Clodine

Début du contenu principal.
Clodine Desrochers a partagé une photo sur ses médias sociaux en compagnie du chef Jean-François Plante, qui signait les plats de son émission Tout simplement Clodine.
Sur la photo, on aperçoit Clodine dans le décor du nouveau projet de Jean-François Plante, Divertissement Culinaire.
Les deux complices, qui avaient partagé le quotidien de l’émission Tout simplement Clodine pendant cinq ans, se retrouvent ainsi plusieurs années plus tard à l’occasion d’un direct sur Facebook.
Le projet Divertissement Culinaire de Jean-François Plante propose des cours de cuisine en ligne et accueille, à l’occasion, des visages bien connus. Clodine y a récemment pris part, tout comme Saskia Thuot, apparue dans une vidéo publiée en novembre dernier.