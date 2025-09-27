Claudine Mercier fait une rare apparition publique à Montréal

Début du contenu principal.
Voilà un retour qui nous fait bien sourire!
Claudine Mercier, qui se fait plus discrète sur la scène médiatique depuis quelques années, a surpris ses admirateurs en faisant une rare apparition publique cette semaine!
Eh oui, l’humoriste a pris part au lancement de Fun Nation, une nouvelle société de diffusion culturelle fondée par Patrick Rozon.
L’initiative vise à redynamiser l’offre montréalaise avec une programmation diversifiée, accessible et festive qui s’échelonnera tout au long de l’année!
Si elle s’est faite plus rare dans l’espace public, Claudine n’a toutefois pas dit son dernier mot sur scène. Elle fait partie de la distribution de la pièce Ménopause, une comédie musicale qui connaît déjà un grand succès partout au Québec. Aux côtés de Guylaine Tanguay, Geneviève Charest et Catherine Sénart, elle reprendra la route avec cette production mise en scène par Alexis Pitkevitch, dont la tournée se poursuivra jusqu’en février 2026. Un retour qui réjouit autant ses fidèles admirateurs que les nouveaux spectateurs conquis par la pièce!
Lors de la soirée de lancement de Fun Nation, Claudine a aussi eu droit à un moment en rencontrant la drag queen Rainbow. Cette dernière a partagé sur Instagram toute son admiration pour l’humoriste, soulignant l’impact profond qu’elle a eu sur sa vie et sur son parcours!
«Vous dire à quel point cette femme a eu un impact dans ma vie ❤️ J’ai un énorme respect pour Claudine Mercier , j’étais vraiment impressionné de la rancontrer et de pouvoir lui dire MERCI ❤️ d’ailleurs, je crois qu’on peut voir les étoiles dans mes yeux 😅✨», dévoile Rainbow!
On espère la voir plus souvent!
