Claudia Cardinale, vedette du film Il était une fois dans l'Ouest, est décédée

Début du contenu principal.
L'actrice Claudia Cardinale est décédée.
La célèbre franco-italienne s'est éteinte en ce mardi à l'âge de 87 ans. L'agent de la star du cinéma a annoncé qu'elle était décédée entourée de ses enfants à Nemours (Seine-et-Marne), où elle habitait depuis longtemps.
Claudia Cardinale a marqué de nombreuses générations tant qu'actrice et mannequin. Elle a entre autres joué dans Il était une fois dans l'Ouest, La Panthère Rose, Le Guépard et Huit et demi.
Au cours de sa carrière riche et diversifiée, Claudia Cardinale a été dirigée par de grands réalisateurs tels que Luchino Visconti, Federico Fellini, Henri Verneuil et Sergio Leone.
Toujours au cinéma, la magnifique actrice a donné la réplique à des acteurs mythiques comme Alain Delon, Henry Fonda et Marcello Mastroianni.
Claudia Cardinale laisse dans le deuil ses deux enfants, Claudia Squitieri et Patrick Cristaldi.
Nos pensées vont aux proches de cette icône du grand écran.
Claudia Cardinale a accordé une longue entrevue à l'émission Thé ou Café en 2005. Elle revenait entre autres sur ses débuts dans le monde du cinéma et ses expériences avec les plus grands réalisateurs.
Elle s'est également confiée sur son statut de sex-symbol: «Je suis une personne normale, ça ne m’a jamais influencé les compliments.»
Vous pouvez regarder l'entrevue entière dans la vidéo ci-dessous: