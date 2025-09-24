Claudia Cardinale, vedette du film Il était une fois dans l'Ouest, est décédée

L'actrice Claudia Cardinale est décédée.

La célèbre franco-italienne s'est éteinte en ce mardi à l'âge de 87 ans. L'agent de la star du cinéma a annoncé qu'elle était décédée entourée de ses enfants à Nemours (Seine-et-Marne), où elle habitait depuis longtemps.

Claudia Cardinale a marqué de nombreuses générations tant qu'actrice et mannequin. Elle a entre autres joué dans Il était une fois dans l'Ouest, La Panthère Rose, Le Guépard et Huit et demi.