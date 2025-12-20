Claude Meunier et Virginie Coossa célèbrent 13 ans d’amour

Claude Meunier et Virginie Coossa filent le parfait bonheur depuis déjà plusieurs années, et le lundi 15 décembre marquait une date toute particulière pour le couple.

Le scénariste et comédien, ainsi que l'animatrice, célébraient en effet leurs 13 ans de vie commune.

Un anniversaire qui témoigne de la solidité de leur relation, mais surtout de la complicité évidente qui les unit!