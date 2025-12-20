Claude Meunier et Virginie Coossa célèbrent 13 ans d’amour

Début du contenu principal.
Claude Meunier et Virginie Coossa filent le parfait bonheur depuis déjà plusieurs années, et le lundi 15 décembre marquait une date toute particulière pour le couple.
Le scénariste et comédien, ainsi que l'animatrice, célébraient en effet leurs 13 ans de vie commune.
Un anniversaire qui témoigne de la solidité de leur relation, mais surtout de la complicité évidente qui les unit!
Au fil des années, Claude et Virginie ont su construire une relation basée sur l’humour, la bienveillance et le plaisir d’être ensemble, loin des projecteurs et du bruit médiatique!
Pour souligner cette étape importante, Virginie Coossa a partagé quelques photos sur ses réseaux sociaux, accompagnées d’un adorable message à l’attention de son conjoint. Une publication qui n’a pas tardé à faire réagir les internautes, nombreux à souligner la longévité et la beauté de leur histoire!
« Bon an mal an, aujourd’hui je célèbre 13 ans d’amour avec cet homme aimant avec qui la vie n’est jamais plate 😊❤️ @theclaudemeunier. Ma plus grande chance ? Rire, mais rire… tous les jours ! ☺️ », a-t-elle écrit, ajoutant plusieurs mots-clics évocateurs comme #love, #couplegoals et #13years.
Rappelons que les tourtereaux se sont dit « Oui, je le veux » en août 2022. Revoyez les magnifiques photos de ce grand jour!
