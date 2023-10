Christine Beaulieu partage une hilarante photo de Véronique Cloutier en tournage

Le plateau de tournage de l'émission L'oeil du cyclone a l'air particulièrement cool et on en a eu la preuve hier avec cette photo de Véro que les comédiennes de la série Emi Chicoine et Christine Beaulieu ont partagé.

Voir les images dans la vidéo en en-tête

C'est avec en arrière plan, une caméra de tournage, que Véro, le bras en écharpe, portait un chandail jaune à capuchon et de grosses lunettes de soleil noires. On aurait dit qu'elle cherchait à passer incognito. Christine Beaulieu, celle qui interprète sa sœur dans la série, a partagé la photo sur Instagram en comparant l'animatrice de Véro et les fantastiques à la star québécoise Michèle Richard. On ne peut que lui accorder. Elles ont des airs de famille.