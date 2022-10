Chris Martin et Dakota Johnson aux prises avec une dangereuse harceleuse

Le chanteur de Coldplay Chris Martin et l'actrice Dakota Johnson semblent aux prises avec une dangeureuse harceleuse.

En effet, Martin aurait été obligé de porter plainte contre la femme en question, qui aurait essayé à maintes reprises d'entrer par effraction dans leur maison!

La harceleuse en question se prendrait d'ailleurs pour la femme du chanteur, ce qui n'est pas pour plaire à Dakota Johnson!

«Christopher Martin demande une ordonnance civile pour mettre fin au harcèlement continu et incroyablement pénible dont il souffre. Il est horrifié et craint que (la femme) soit sous l'illusion qu'elle et M. Martin sont mariés et qu'elle vit à sa résidence. M. Martin n'a jamais eu de relation avec elle. Il ne l'a jamais rencontrée, ni parlé avec elle,» peut-on lire dans les documents.

L'harceleuse en question aurait même accusé la star de Fifty Shades of Grey sur les réseaux sociaux d'utiliser la magie noire contre elle.

«La dame a même publié sur les réseaux sociaux que Dakota la faisait chanter et utilisait la magie noire pour la blesser physiquement», rapporte en effet également cette même source.

Un juge a maintenant obligé la femme, dont on tait le nom pour le moment, à rester à plus de 100 mètres de Chris, Dakota et leur famille.

Ouf, une histoire à faire peur!

