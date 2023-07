12 choses que vous ne saviez pas sur Patricia Paquin

Les amoureux voulaient vivre autre chose et ont maintenant un immense terrain avec animaux et grand jardin et vivent le bonheur dans cette ville où ils ont ouvert leur Café Chez cheval.

Pour elle, la famille est ce qui compte le plus. En entrevue avec NousTV il y a quelques années, elle avait confié que même quand elle est dans le jus, ce qui influence et guide ses décisions, c’est la famille.

