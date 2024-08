5 choses que vous ne saviez pas sur Andre De Grasse

5- Il a un vin rouge à son nom

Le 19.62 Andre De Grasse est un vin rouge Corvina Millésime 2020 | Assemblage Cabernet Franc.

Le vin provient de Pillitteri Estates Winery. Selon la description, le vin est élaboré selon le style traditionnel de passerillage, où les raisins sont séchés en une seule couche pendant 30 jours dans des salles de fruttaio. Il présente un caractère complexe de cerise et de fruits à noyau, un corps robuste et une finale intense et longue.