Chelsea Blackwell de Love Is Blind est en amour avec un riche homme d'affaires!

En plus d’être le type idéal de Chelsea sur le plan physique, Tim semble aussi être plutôt fortuné. Il possède sa propre entreprise et occupe un poste de leader dans une autre société, selon son profil LinkedIn. Tim a lancé sa compagnie, Luxe Imports and Rentals, en août 2023, spécialisée dans la location de voitures de luxe à partir de 100$ par jour. Il est également responsable de l’automatisation chez PEX by Aliaxis, un poste qu’il a commencé il y a seulement deux mois.