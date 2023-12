Charlotte Cardin reprend une chanson de NSYNC et la toile s’emballe

La magnifique Charlotte Cardin a encore une fois béni la toile en apposant sa voix sur une reprise d'un succès des années 90.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

C'est sur le hit de 1991 «Gone» du groupe NSYNC que Charlotte Cardin, armée de sa guitare, nous a encore une fois donné des frissons. Le soleil dans ses cheveux blonds rendait le moment encore plus magique. À chaque fois elle nous surprend avec sa façon de remanier les chansons populaires et de leur donner une tangente très actuelle. Une vraie magicienne. Elle sait nous rendre nostalgiques et nous donne automatiquement envie de réécouter ces opus rétros. On se rappelle qu'elle a aussi repris avec brio les chansons Mr.Brightside de The Killers et Landslide de Fleetwood Mac.

La star maintenant internationale sera de retour au Québec pour plusieurs représentations en février 2024!

