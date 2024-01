La fille de Charles Hamelin lui offre le plus beau des cadeaux juste avant son départ pour Big Brother Célébrités

À quelques jours de quitter le nid familial pour relever le grand défi qu'est Big Brother Célébrités, Charles Hamelin a eu droit à un cadeau trop adorable de la part de sa fille Ludivine, âgée de seulement onze mois.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

C'est assis au sol derrière sa plus jeune fille que Charles Hamelin, les yeux bien écarquillés, a pu assister aux premiers pas de sa petite. Le moment était attendrissant et on pouvait entendre la maman, l'animatrice Geneviève Tardif derrière la caméra. Elle semblait tellement fière et on comprend pourquoi. De voir la petite Ludivine faire quelques pas, se retrouver au sol et rire ne peut laisser personne indifférent! Charles Hamelin s'est aussi adressé aux gens de sa communauté Instagram en leur demandant s' ils avaient des questions pour lui pendant qu'il faisait sa valise pour la grande aventure. On a pu voir vite fait, derrière lui, toutes les choses qu'il comptait emporter.