La fille de Chantal Lacroix devient mannequin!

Avec l'image, la star québécoise a expliqué que de voir sa fille briller devant la caméra lui avait fait réaliser que le temps file à vive allure :

« Hier avait lieu la première séance de photo professionnelle de ma cocotte avec moi 😁 à l’Hôtel Château-Bromont pour la nouvelle Collection Chantal Lacroix. Trop hâte de vous la présenter d’ailleurs 😜 Camly m’a demandé si on ne pouvait pas profiter de la présence du super Bruno Petrozza pour qu’elle puisse avoir une photo de casting. De mon côté je lui en ai demandé une de nous deux. 🥰 Je l’a regardais pendant la session de photo, et je me disais, mon dieu que je n’ai pas vue le temps passer. Parfois j’aimerai mettre ma vie sur pause pour profiter plus longtemps du moment présent. ❤️ »

On a bien hâte de voir les photos professionnelles de Camly pour la marque de sa célèbre maman!