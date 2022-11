Chantal Lacroix et son chum plus amoureux que jamais sur une nouvelle photo

« Avec mon amoureux hier au gala des femmes d’affaires du Québec que j’animai et mon prix comme finaliste dans la catégorie « leader d’influence -entreprise privée avec soyonslasolution.com. Une plateforme de programme web qui contribue au bien-être des gens. Je vous en parlerai davantage lundi. Mais pour l’instant après avoir remercié mon équipe hier qui contribue au succès de cette entreprise, je veux remercier celui qui m’inspire et contribue non seulement à mon bonheur mais aussi à mon épanouissement. Merci chéri pour ton soutien, ton amour inconditionnel, ton aide dans ma vie personnelle et professionnelle. Tu es un entrepreneur avec des valeurs que j’admire. Merci pour cet havre de paix, d’amour et d’équilibre que tu m’as fais découvrir. À tes côtés je souhaite y vivre pour toujours. »

Comme ils sont beaux, tous les deux ensemble! Que l'amour continue toujours pour ce superbe couple!