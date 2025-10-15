Passer au contenu principal
En Vedette

Channing Tatum et sa copine de 20 ans sa cadette attirent tous les regards sur le tapis rouge

Le célèbre comédien Channing Tatum partage sa vie depuis quelques mois avec Inka Williams, âgée de 25 ans, soit 20 ans de moins que lui. L’acteur qui a eu 45 ans.

Pour la première fois depuis l’officialisation de leur relation, le couple a défilé sur le tapis rouge lors de la première du nouveau film de Tatum, Roofman.

Devant les photographes, les amoureux ont échangé un baiser, une image qui a rapidement fait le tour du monde… et du web.

C’est à la fin du mois d’avril dernier que la mannequin d’origine australienne avait publié un magnifique message pour souligner l’anniversaire de son amoureux.

Dans le film The Roofman, Channing Tatum partage la vedette avec Kristen Dunst. Le long métrage a été présenté en première britannique lors du 69e BFI London Film Festival, au Royal Festival Hall de Londres.

