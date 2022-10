Céline Dion annonce une nouvelle très emballante!

« Entendez-vous les cloches du hameau ? 😉 🎅

These Are Special Times (vinyle double, couleur or opaque) sera disponible le 11 novembre 2022 ! Inclut la chanson “I Met an Angel (on Christmas day)”

Réservez votre copie dès maintenant. »

On capote!

Malgré que cet album a été lancé il y a plus de 24 ans, ce sera une toute autre expérience de tenir l'immense pochette entre nos mains et de placer les vinyles sur notre table tournante.



Le vinyle These Are Special Times sera vendu en édition limitée. Et le prix est tout à fait raisonnable pour un album double. : 35, 69 $.

Une formidable façon de gâter vos proches qui adorent Céline Dion à l'approche des Fêtes!