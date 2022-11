Céline Dion: voyez une première photo de la star dans le film Love Again!

Céline Dion brillera dans la comédie romantique Love Again!

Au départ, ce film devait s'appeler It’s All Coming Back to Me et prendre l'affiche en février 2023. Aujourd'hui, la superstar annonce que le nom a changé, tout comme la date de sortie.

De plus, on a droit à une première photo de Céline Dion dans ce long métrage! Voici la publication de la célèbre Québécoise nous permettant d'avoir un premier aperçu de ce film très attendu :