Céline Bonnier est rayonnante en paillettes et rose fluo sur le tapis rouge

Voici le synopsis du film Au nord d'Albany, mettant également en vedette Kelly Depeault, Eliott Plamondon, Rick Roberts, Frederic Pierre et Isabelle Giroux :

« Annie quitte précipitamment Montréal avec ses deux enfants en direction des USA. Une tension évidente existe entre la mère et sa jeune adolescente, Sarah. Depuis que cette dernière ait révélé avoir grièvement blessé la jeune fille qui la harcelait, Annie prend l’insoucieuse décision de fuir les possibles répercussions. Après que leur voiture ait tombé en panne près d’un minuscule village des Adirondacks, la petite famille se voit clouée à cet endroit en attendant la réparation qui ne pourra être effectuée avant la semaine d'après. Au grand dam d’Annie, Paul, père célibataire et unique garagiste en ville, n’a aucunement l’intention de travailler durant le weekend. Mais l’entêtement d’Annie à vouloir quitter à tout prix finira par installer entre elle et Paul, une dualité aussi corrosive qu’inattendue. Celle-ci fera-t-elle tomber les masques pour éventuellement nous révéler les véritables desseins de ces deux âmes en fuite ? »