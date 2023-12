La cause du décès de Matthew Perry est dévoilée...

Le rapport indique que la maladie coronarienne et la buprénorphine, utilisée pour traiter les troubles liés à l'utilisation d'opioïdes, ont également contribué au décès de l'acteur.

Rappelons que le comédien de la série à succès Friends a été déclaré mort après avoir été trouvé sans vie à son domicile, le 28 octobre dernier, dans le quartier de Pacific Palisades à Los Angeles. Il était âgé de 54 ans. Les enquêteurs ont procédé à l'autopsie le lendemain.

L'acteur avait déjà consommé de la drogue par le passé, mais il était «abstinent depuis 19 mois», selon le rapport. Le coroner a indiqué qu'il suivait une thérapie par infusion de kétamine pour traiter la dépression et l'anxiété, et que son dernier traitement remontait à une semaine et demie avant sa mort.