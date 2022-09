Catherine St-Laurent renversante en petite robe noire et bottes de cuir!

On fait notre petite enquête, et ce modèle de boucles d'oreilles Jacquemus est épuisé. Il était cependant détaillé, tel que mentionné plus haut, à 405 livres sterling.

En ce qui concerne les bottes de Catherine St-Laurent, elles sont signées Vagabond ce modèle, Edwina, est vendu sur le site de Jean-Paul Fortin.

Après avoir partagé ce look de soirée à la fois sexy et raffiné avec ses 105 000 abonnés, Catherine St-Laurent a publié un selfie du haut des airs lors d'un tour de mongolfière :