Dans un ensemble en denim audacieux, Catherine St-Laurent brille sur la couverture de ce magazine

Son style est résolument moderne, avec des influences clairement européennes. La direction artistique, la direction mode et le stylisme de cette couverture ont été orchestrés par des professionnels de renom, notamment Florence O. Durand pour le stylisme et Elsa Rigaldies pour la direction artistique.

Les photographies, prises par Royal Gilbert, offre une qualité exceptionnelle au shooting. La collaboration des stylistes, des assistants photographes et stylistes, ainsi que des artistes en maquillage et coiffure, a permis de mettre en valeur le double denim, une tendance confirmée par les grandes semaines de la mode de Copenhague, New York, Londres et Milan.