Catherine St-Laurent répond à un homme qui critique son style

Jeudi, l'une des invités de Julie Snyder à La semaine des 4 Julie était nulle autre que la comédienne Catherine St-Laurent!

La belle blonde a foulé le tapis roulant de l'émission dans un magnifique ensemble bleu carreauté coordonné de la boutique montréalaise Billie.

Bien que la majorité des abonnés de la comédienne de L'air d'aller et District 31 ait adoré ce look tout autant que nous, un certain internaute a tenu à manifester son désenchantement devant la tenue en question.