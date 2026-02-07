Catherine Souffront est fiancée: Voyez la magnifique bague!

Parmi les images partagées, une photo mettant en évidence la bague portée à son annulaire gauche n’a laissé aucun doute quant à l’annonce: elle a dit «OUI»!

Bien connue du public pour ses rôles dans Lakay Nou et Dérive, Catherine a rapidement vu les réactions se multiplier sous sa publication. Les messages de félicitations ont afflué, tant de la part de collègues du milieu que de ses abonnés!

Un moment de bonheur que la principale intéressée a choisi de partager avec simplicité! On ne peut que souhaiter beaucoup d’amour et de belles années à venir aux futurs mariés!