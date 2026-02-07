Catherine Souffront est fiancée: Voyez la magnifique bague!

Début du contenu principal.
Catherine Souffront a commencé l’année avec une grande nouvelle...
La comédienne et chanteuse est désormais fiancée à son amoureux, Evan!
C’est par le biais d’une publication sur Instagram, réunissant plusieurs moments marquants de son mois de janvier, que la comédienne a laissé entrevoir ce nouveau chapitre de sa vie.
Parmi les images partagées, une photo mettant en évidence la bague portée à son annulaire gauche n’a laissé aucun doute quant à l’annonce: elle a dit «OUI»!
Bien connue du public pour ses rôles dans Lakay Nou et Dérive, Catherine a rapidement vu les réactions se multiplier sous sa publication. Les messages de félicitations ont afflué, tant de la part de collègues du milieu que de ses abonnés!
Un moment de bonheur que la principale intéressée a choisi de partager avec simplicité! On ne peut que souhaiter beaucoup d’amour et de belles années à venir aux futurs mariés!
Rappelons que Catherine nous avait présenté pour la première fois son amoureux Evan sur le tapis rouge de la 39e édition des Prix Gémeaux, en 2024. C’est d'ailleurs le grand amour entre les tourtereaux, qui sont en couple depuis près de trois ans! Evan ne fait pas partie du milieu artistique; il travaille en développement durable.
