Cassandra Bouchard a accouché et elle dévoile d'adorables photos de son bébé!

Eh oui, la petite Ozie Lemieux a vu le jour le 13 juin dernier, après 30 heures de travail!

«Depuis quelques jours déjà, le temps c’est complètement arrêté.



Ozie Lemieux s’est finalement pointé le bout du nez après un long, puissant et interminable accouchement de plus de 30h, ce mardi 13 juin à 11h47.



Il n’y a pas de mot qui soit à la hauteur de tout ce que l’on vit en ce moment.



C’est complètement inexplicable l’amour qui a envahi tout mon être et mon corps depuis les derniers jours.

C’est doux, c’est enveloppant, c’est stressant, mais surtout c’est comparable à absolument rien de ce que j’avais connu avant.



Le temps s’est arrêté.

C’est comme si rien n’avait vraiment compté a par cet instant.



Honnêtement, j’ai de la difficulté à écrire en ce moment. J’ai juste envie de la regarder.

De passer toutes les secondes à la découvrir et à être émerveillé par ce petit être qu’on a créé mon amoureux et moi.



Je retombe en amour par-dessus la tête en voyant mon amoureux devenir père.

Il est si bon, si doux, c’est tellement naturel, comme s’il avait toujours été le papa de d’Ozie.



J’apprends, je suis douce envers moi-même, je suis maintenant une maman et nous sommes maintenant, une petite famille, ma famille.



Bienvenue au monde ma petite Ozie.

Je t’aime trop et sacraament que tu sens bon.🤍», dévoile Cassandra!

Voyez la mignonne petite binette d'Ozie!

Elle est adorable comme tout!