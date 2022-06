Carmen Electra: à 50 ans, le sex-symbol ouvre un Only Fans!

Vous souvenez-vous de Carmen Electra?

Son nom était dans TOUS les magazines à potins à la fin des années 90 et au début des années 2000. Révélée à l'international pour grâce à son rôle dans la série télé Alerte à Malibu, l'actrice est devenue un véritable sex-symbol.

À maintenant 50 ans, Carmen Electra a décidé de faire son grand retour et ce, selon ses règles à elle : elle s'est ouvert un compte Only Fans! Comme vous le savez probablement, cette plateforme payante permet aux créatrices et créateurs de contenu de publier des photos, vidéos et directs érotiques et pornographiques.