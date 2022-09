Nouvelle twist à OD: des candidats pourront «voler» le voyage, on vous explique...

À peine l’aventure est-elle lancée qu’une surprise touche déjà OD Martinique et elle repose entre les mains du tout premier Conseil d’Administration des twists, inconnu des gars et des filles.

Freeman, Ally, Megan et Zacharie ont déjà beaucoup de pouvoir. Installés dans leur tour d’ivoire, à quatre kilomètres des maisons des gars et des filles, ils ont des choix à faire à l’insu des candidats... Et ces choix impactent directement l’aventure. C’est d’ailleurs eux qui ont choisi le dernier candidat qui allait entrer dans l’aventure, faisant une place à Jimmy, le cowboy.

L’autre décision qui a été mise entre les mains du CA: c’est celle de voler (ou non) le voyage de la semaine des autres candidats. Ce qu’ils ne savent par contre pas, c’est que leur décision pourrait avoir d’importantes conséquences.

C’est lors d’OD Extra qu’on a appris la nouvelle. Installé dans un flamant rose gonflable, Jay Du Temple a expliqué que ce pouvoir était en réalité un couteau à double tranchant.

S’ils choisissent de s’approprier la première destination au détriment des autres candidats, découvrez ce qui les attend en écoutant la vidéo en top d'article.

Le fameux CA...

Jay Du Temple a par ailleurs annoncé qu’un membre du public se joindrait au CA, s’invitant dans les twists et les délibérations. Ça va brasser cette année!

OD Martinique part en force!

Le coup d’envoi d’OD Martinique était donné dimanche et on a déjà eu droit à des mésententes, des coups de cœur et des promesses de papillonnage.

