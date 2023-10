Bye bye mon cowboy: la soirée ne s'est pas passée comme prévu pour Marilyne d'Occupation Double

Ce dimanche avait lieu la soirée d'élimination à Occupation Double. C'était aussi la soirée party à thématique country et les habillements de tous les candidats étaient magnifiques et stylés. Même les animateurs Fred et Alicia étaient savoureusement costumés. On a adoré la perruque très Dolly Partonesque de Alicia et les règlements de compte de certain.e.s candidat.e.s.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

Il s'en est passé des choses pendant cette soirée qui ne laissait pas présager autant de rebondissements. Alexandra et Antoine on décidé, après plusieurs jours à hésiter entre leurs prétendant.es, qu'il était grand temps d'officialiser leur couple. C'est un Antoine prêt à dire les vraies choses qui s'est expliqué à Marilyne. On pouvait bien entendu sentir le malaise et la tristesse dans les yeux de la candidate mais elle a tenu à réagir de façon rationnelle et positive. Bien sûr, on a eu droit à quelques larmes pendant son moment confessionnal mais ça ne l'a pas empêché de parler stratégie avec le cowboy, pour rester dans l'aventure.