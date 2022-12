Voyez les plus belles photos de Bruce Willis et sa famille

On commence d’ailleurs avec des souvenirs dont celle-ci croqué en 1996 alors que Demi Moore était rasée et Bruce, bleaché! Avec leurs filles, ils sont fashion avec leurs looks revenus à la mode!

On adore les petits sourires coquins de ses plus jeunes sur celle-ci et que dire de sa plus vieille qui ressemble comme deux gouttes d’eau à sa maman!

En 2003, Bruce Willis posait aux côtés de ses trois filles, leur mère et son amoureux de l’époque Ashton Kutcher.

C’est ensuite en 2004 que Bruce posait avec sa nouvelle amoureuse et ses trois belles filles lors de la première de The Whole Ten Yards en Californie!

Mentionnons maintenant ce cliché croqué à Los Angeles alors que le papa était accompagné de ses trois belles filles.

On adore aussi ce cliché avec la maman de Bruce Willis entourée de ses petites filles et son fils pour l’inauguration de son étoile sur le Walk of Fame!

En 2015, on voyait les belles grandes filles de Bruce Willis et Demi Moore toutes chics avec leurs parents. On adore ce cliché de famille.

En 2019, la belle famille reconstituée avait posé de merveilleuse façon lors d’une fête organisée par Demi Moore. Ils sont trop mignons!

On adore aussi particulièrement cette image du papa avec sa femme et leurs deux filles, s’amusant simplement. Ils sont tellement mignons ensemble.