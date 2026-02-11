Britney Spears vend TOUT son catalogue musical pour 200 M$

Britney Spears a pris une immense décision professionnelle cette semaine: elle vient de vendre l'entièreté de son catalogue musical!

La chanteuse a cédé les droits de ses chansons à une maison d'édition nommée Primary Wave pour la somme de 200 millions de dollars américains. En dollars canadiens, c'est l'équivalent de 271 M$.

Si l'on ignore quel pourcentage des droits détenait Britney Spears sur sa musique, on sait qu'il s'agit d'une transaction fructueuse.

Selon TMZ, c'est similaire à l'entente record que Justin Bieber a obtenu en vendant lui aussi son catalogue pour 200 millions.