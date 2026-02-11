Britney Spears vend TOUT son catalogue musical pour 200 M$

Début du contenu principal.
Britney Spears a pris une immense décision professionnelle cette semaine: elle vient de vendre l'entièreté de son catalogue musical!
La chanteuse a cédé les droits de ses chansons à une maison d'édition nommée Primary Wave pour la somme de 200 millions de dollars américains. En dollars canadiens, c'est l'équivalent de 271 M$.
Si l'on ignore quel pourcentage des droits détenait Britney Spears sur sa musique, on sait qu'il s'agit d'une transaction fructueuse.
Selon TMZ, c'est similaire à l'entente record que Justin Bieber a obtenu en vendant lui aussi son catalogue pour 200 millions.
Toujours selon le site américain, la princesse de la pop serait très heureuse de cette transaction.
Des sources ont révélé qu'elle aurait célébré la vente de son catalogue musical en passant du bon temps avec ses enfants. De belles nouvelles après une période plutôt rocambolesque pour Britney Spears!
Rappelons qu'en plus de la superstar et de Justin Bieber, plusieurs autres artistes ont choisi de céder les droits de leurs chansons au cours des dernières années. Parmi ceux-ci, on compte Bruce Springsteen, Bob Dylan, Shakira, Phil Collins et Stevie Nicks.
Dans un autre ordre d'idées, l'ex-mari de Britney Spears, Kevin Federline, a récemment lancé un livre racontant sa relation avec le superstar. Devant ce qu'elle qualifie comme un tissu de mensonges, la chanteuse a décidé de lui répondre publiquement.
Dans un long texte partagé sur Instagram, elle explique que son ex est passé maître dans l'art du gaslighting avec elle.
Britney Spears s'ouvre sur sa vie familiale et son désir de renouer avec ses enfants.
Le coeur gros, elle affirme qu'elle a vu l'un de ses fils seulement 45 minutes en 5 ans, alors qu'elle n'a vu l'autre qu'à 4 reprises.