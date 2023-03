Brad Pitt vend son palace en Californie pour 39M$

Brad Pitt a rénové la maison bien avant sa relation avec Angelina Jolie. Quelques années plus tard, il achète les deux propriétés adjacentes et après son début de relation avec l'actrice, il a acquis deux autres maisons sur le terrain pour un total de 5 millions de dollars.

De plus, la maison principale de 6 692 pieds carrés est entourée d'arbres matures, de haies et de plusieurs bâtiments. Le domaine regroupe un grand spa rond à côté d'une piscine ovale encore plus grande, un pavillon de tennis, un parc pour le skate et un étang.