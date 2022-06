Brad Pitt accuse Angelina Jolie «d’intentions malfaisantes»

La saga entre Brad Pitt et Angelina Jolie s'envenime davantage.

Brad Pitt poursuit Angelina Jolie depuis février à la suite de la vente de ses parts dans le Château Miraval, un vignoble acquis ensemble. Pitt en rajoute, affirmant que Jolie a «des intentions malfaisantes» envers lui.

Selon l'acteur, l'ancien couple «ne devait jamais vendre sans l'accord de l'autre partenaire». Malgré cela, Angelina Jolie a vendu sa portion du Château Miraval au russe Iouri Shefler.

Le clan Pitt accuse également Iouri Shefler d'avoir des «associations et des intentions nocives».

Brad Pitt et Angelina Jolie ont acheté le château Miraval en 2012 pour près de 60M$, avec l'intention d'y élever leurs enfants et de construire une entreprise familiale. Depuis 2016, Angelina Jolie et Brad Pitt s'affrontent dans un spectaclaire divorce.

