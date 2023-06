Boom Desjardins: son fils de 7 ans décroche un rôle dans cette série

Les 13 premiers épisodes de l'émission ont été mis en ligne aujourd'hui sur l'Extra d'ICI Tou.tv et nous permettent de constater le talent du fils de Boom Desjardins!

Et si l'adorable garçon vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal: ce n'est pas son premier rôle à la télévision. On a pu le voir dans L'Échappée et dans une publicité de Maxi.