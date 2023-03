Bonne nouvelle pour Valérie Chevalier!

C’est avec bonheur que l’on retrouve l’écriture directe, fine et terriblement actuelle de l’écrivaine, dans un style qui réjouit ses lecteurs et lectrices depuis ses débuts littéraires en 2015.

Au fil de Rose des vents, on suit les aventures et les réflexions d’une jeune femme de bientôt 17, qui a encore un pied dans l’adolescence et un autre dans la vie d’adulte. Après avoir perdu sa mère d’un cancer trois ans plus tôt, Rose s’évertue maintenant à dresser la liste des choses qu’elle veut accomplir, pour n’avoir aucun regret… À la fois sensible, drôle et lumineux, Rose des vents est un roman d’apprentissage qui pose un regard bienveillant sur les désirs et les émotions qui marquent le passage d’une jeune femme vers la vie adulte.

L’été de toutes les promesses et libertés! Avant d’entrer au cégep, Rose compte bien profiter de ce moment singulier. L’adolescente, qui habite seule avec son père depuis le décès de sa mère, décide de dresser une liste de choses à accomplir pour vivre sans regret. Un imbroglio amoureux et l’impression de ne pas être à la hauteur des autres filles de son âge ébranleront sa confiance et l’empêcheront de traverser cette période avec l’optimisme qui la caractérise. Mais au cours d’un voyage à Paris, entourée de Mireille, une amie de la famille, et de Chloé, Rose voit évoluer son regard sur elle-même et sur le monde. Finalement, sa liste ne l’empêcherait-elle pas de savourer l’instant présent et de se laisser surprendre par l’imprévu?