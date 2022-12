Bonne nouvelle pour Roxane Bruneau

Roxane a conquis son public par son authenticité!

Ce documentaire promet d’être à son image: énergique, vrai et drôle en plus d’être parsemé d’archives visuelles et musicales que la chanteuse collectionne depuis 10 ans. De la jeune Roxane qui rêvait d’entendre sa musique partout, à celle qui s’apprête à monter sur la scène des deux plus grands amphithéâtres du Québec, Roxane Bruneau se livre durant une heure à sa manière.